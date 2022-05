Quatro feridos foram levados para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz - Fernanda Dias/Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 13:42 | Atualizado 18/05/2022 17:27

Rio - Um incêndio atingiu uma clínica de reabilitação e provocou a morte de dois internos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. Luiz dos Santos Renato Melo, que também é paciente do espaço Caetana Greco, no bairro Jardim Paraíso, teria sido o responsável por atear fogo ao local, segundo a Polícia Militar. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito de ter cometido o crime.

Um dos mortos é Davi da Silva, de 28 anos, ele morreu ainda no local vítima de queimaduras de segundo e terceiro graus. Jonas Ferreira da Silva, de 33, chegou a ser socorrido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas já deu entrada na unidade intubado e com estado delicado. Ele passou por atendimento durante toda a noite, mas na madrugada desta quarta-feira acabou não resistindo aos ferimentos.

Vitor Paulo Teles da Silva, de 22 anos, e Vitor dos Santos, de 23, também foram socorridos para a unidade de saúde na cidade da Baixada Fluminense. Os dois sofreram queimaduras de primeiro grau no rosto, foram atendidos na emergência e estão internados em estado estável de saúde.

Outras quatro vítimas sendo um adolescente de 15 anos, que não teve sua identidade revelada, o jovem Gian Carvalho, de 19 anos, Richard Fernandes, de 23, e Douglas dos Santos, de 26, foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A unidade é referência no tratamento de queimados.

O acusado de incendiar a clínica recebeu voz de prisão ainda no local e foi socorrido sob custódia para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com relato de outros internos a policiais militares, o suposto responsável teria começado o incêndio ateando fogo a colchão. As chamas se espalharam e atingiram outros alojamentos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e realiza perícia no local.

As equipes do Corpo de Bombeiros que combateram às chamas na clínica foram acionadas às 20h8 e o incêndio foi controlado às 23h30. Quatro quartéis participaram da ação: Seropédica, Nova Iguaçu, Paracambi e Santa Cruz.

A clínica Caetana Greco onde o incidente aconteceu atende pessoas com problemas de dependência química, distúrbios comportamentais e mentais, como a esquizofrenia. A reportagem de O Dia tentou contato com o local, mas não obteve retorno.

Ainda não há informações sobre o local e data do enterro das vítimas do incêndio.