Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/05/2022 14:23 | Atualizado 18/05/2022 14:24

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, no município de Rio Bonito, na Região Metropolitana, por ter ameaçado atear fogo na casa da ex-companheira e da ex-sogra. Contra o acusado, agentes da 119ª DP (Rio Bonito) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca da cidade, na última quinta-feira (12).



De acordo com as investigações, no dia 23 de abril, o homem enviou mensagens para as vítimas, dizendo que iria atear fogo no local onde elas moravam, no momento em que elas estivessem dentro. No último dia 28, ao saber que a ex-companheira registrou as ameaças na distrital, o acusado voltou à residência, no bairro Parque Andréa, mas a mulher não estava.



O preso então mostrou um galão com gasolina para a ex-sogra e afirmou que retornaria para atear fogo em mãe e filha. Após diligências, ele foi preso. De acordo com o delegado titular da 119ª DP, Rodrigo Moreira, o crime foi motivado por ciúmes. A suspeita é de que o homem não aceitava o fim do relacionamento. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.