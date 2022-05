Governador Cláudio Castro participou do início das entregas de cartão na Baixada Fluminense - RAFAEL CAMPOS

Publicado 29/05/2022 10:27

Rio - O governador Cláudio Castro esteve neste sábado (29) na Baixada Fluminense para o lançamento de diversas obras e o início da distribuição do Cartão Recomeçar às vítimas das fortes chuvas que atingiram a região. Com investimentos que chegam a R$ 138 milhões, as intervenções são para drenagem e pavimentação em bairros de Japeri e Queimados.

"Hoje, trouxemos anúncios de diversas secretarias em Japeri e Queimados, mostrando que união é a nossa palavra de ordem. Há muito a ser feito, mas há muito sendo feito. Nosso maior legado será colocar o Rio em um novo rumo de crescimento e prosperidade", afirmou o governador.

Em Queimados, 150 famílias receberam entregas simbólicas do cartão Recomeçar. Esse programa é destinado à população de baixa renda atingida por desastres naturais. Com isso, um benefício de R$ 3 mil é concedido por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) para custear despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção.

O pedreiro Cláudio Raimundo, de 44 anos, receberá o auxílio e afirmou que significa um recomeço em sua vida. Ele, que está desempregado, foi afetado pelas chuvas na Baixada e ressaltou que o benefício será utilizado para reconstruir sua casa.

"Esse cartão chega em boa hora. A gente perdeu muita coisa com a última chuva, e isso que o governo do estado está fazendo é realmente um recomeço. Agradeço demais ao governo do estado por isso", disse Raimundo.

Outra beneficiada, Rosana Paulino Rosa, 56 anos, lembrou dos prejuízos que teve por conta do temporal. "Na última chuva, a água entrou pelo meu teto. Perdi muita coisa. E quando eu descobri que poderia receber o cartão, depois de ter feito o cadastro, foi uma alegria. Eu não tinha nada. Não tinha o que comer. O Cartão Recomeçar chega em muito boa hora para mim", contou.

O auxílio é oferecido na forma de um cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil para a compra de itens em lojas específicas. Ele é habilitado para uso após 72 horas da entrega. Outro critério é estar com CadÚnico atualizado.

"O Cartão Recomeçar representa a mão estendida desta gestão aos que mais precisam neste momento. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos desempenha aqui o seu papel de olhar com carinho para as pessoas e seguiremos trabalhando por quem mais precisa", afirmou o secretário da pasta, Julio Cesar Saraiva.

Limpeza de rios

Cláudio Castro também assinou, neste sábado, o convênio do programa Limpa Rio para trabalhos de limpeza e desassoreamento dos rios Queimados e Ipiranga, que atravessam e dividem os municípios de Queimados e Nova Iguaçu. As máquinas trabalharão em trechos que somam 9.121 metros, com o intuito de ajudar a minimizar transbordamentos e prevenir as enchentes decorrentes das cheias.

"Este será o maior Limpa Rio do estado, fruto de um trabalho que já triplicou sua ação em corpos hídricos fluminenses. Nossa meta é terminar o ano com um quantitativo recorde de dragagem. Cuidar dos rios é prevenir enchentes, trazer saúde e zelar pelo bem e vida dos moradores que moram ao lado dos rios", declarou o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito.

Obras de reestruturação

A Estrada de São José, em Japeri, vai receber estabilização e contenção de encostas, sinalização viária e construção de ponte. O trajeto vai passar de 12 quilômetros para cerca de 4 quilômetros, um desejo antigo dos moradores que vai ligar os dois principais centros urbanos do município, entre Engenheiro Pedreira e o centro. Também em Japeri, foram assinadas ordens de início de obras de drenagem e pavimentação dos bairros Santa Amélia, Jardim Delamare e Novo Belém.



Já na cidade de Queimados, haverá reestruturação urbana das áreas no entorno da estação de trem da cidade. O projeto pretende ampliar a mobilidade urbana da região e promete uma área que passa a oferecer oportunidades de esporte e lazer para a população.