Procissão homenageou a padroeira do Povo Cigano, Santa Sara Kali, na manhã deste domingo - Alessandro Valentim/Divulgação

Publicado 29/05/2022 12:03

Rio - Pela primeira vez no Rio, uma procissão homenageou a padroeira do povo cigano, Santa Sara Kali, na manhã deste domingo (29). A procissão que seguiu pela Praia da Brisa, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, como agradecimento e louvor. A divindade é representada por uma mulher negra, que desperta a esperança de um grupo culturalmente diverso e que conta com uma multidão de devotos.

Os fiéis tiveram como destino final o Templo de Umbanda Tsara Paixão Cigana, terreiro da organizadora do evento, Mãe Manu da Oxum, idealizadora do movimento Axé Mulher.

"A importância de um evento como esse é de levantarmos abandeira contra a intolerância, a favor do povo de axé, a favor das Tsaras ciganas, a favor de todos os povos perseguidos devido à ignorância do homem que ainda persiste nos dias atuais. Estamos aqui movimentando a nossa fé, colocando em prática aquilo que acreditamos" explicou a Mãe Manu da Oxum.

Durante o evento, cestas básicas montadas com os donativos foram distribuídas pelos membros da instituição religiosa às famílias carentes cadastradas. A ação contou também com dança cigana, o encontro no Templo, também foi palco para uma apresentação profissional, embalados pelo canto decompositores e cantores da Umbanda.

"A procissão de Santa Sara Kali é um marco importante para uma época onde os casos de preconceito estão no centro das discussões. É um povo que resistiu à discriminação com alegria e muita cultura”, disse Átila Nunes, relator da CPI da Intolerância Religiosa no Rio, que também participou do ato.