Marcos Jesuíno, de 54 anos, morreu vítima de um incêndio que atingiu uma casa na noite desta quarta-feira, no bairro Estácio - Reprodução/TV Globo

Publicado 03/06/2022 12:30 | Atualizado 03/06/2022 12:31

Rio - Um homem suspeito de provocar o incêndio que causou a morte de um cadeirante no Estácio, Região Central do Rio, foi preso por policiais militares. A captura aconteceu na madrugada da última quinta-feira (2). O marido da vítima reconheceu o autor do crime ainda no local.

De acordo com a PM, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) realizavam patrulhamento pela Rua Professor Quintino do Vale, quando avistaram a residência em chamas na noite última quarta-feira. Imediatamente, a equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo. No local, Fábio Arantes, marido da vítima, identificada como Marcos Jesuíno, de 54 anos, reconheceu um suspeito como autor do crime. O homem foi preso e levado para a 19ª DP (Tijuca).

Marcos não conseguiu deixar o local a tempo e morreu no incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h para a ocorrência e conseguiu controlar as chamas ainda no início da madrugada de quinta-feira.

Agentes da Delegacia de Homicídio da Capital (DHC) estiveram no local e ouviram testemunhas. Segundo elas, um vizinho teria ateado fogo em um colchão perto de uma porta e, com isso, as chamas se alastraram. De acordo com a Polícia Civil, após a prisão, o caso foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova), que dará continuidade às investigações no lugar da distrital da Tijuca.

Os quartos da residência, que era bastante antiga, eram alugados para várias famílias. Um vídeo divulgado pelo portal 'Grande Tijuca' mostra a dimensão do incêndio, que consumiu toda a casa, e o desespero dos moradores que estavam na região.