Peritos do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IFP) subindo o morro do Dendê - Marcos Porto/Agência O Dia

Peritos do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IFP) subindo o morro do DendêMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 12:29 | Atualizado 03/06/2022 14:28

Rio - Policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) realizam uma operação emergencial na manhã desta sexta-feira (3) no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A comunidade é comandada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Polícia Militar, a ação teria sido motivada após denúncias de que traficantes que atuam na região teriam sequestrado uma pessoa e a levado para o interior da comunidade. As equipes fizeram buscas e localizaram o endereço indicado na denúncia, no entanto, nada foi encontrado no local. Já moradores da região dizem que uma segunda pessoa também foi sequestrada.

Segundo relatos das redes sociais, dois traficantes do Morro do Barbante, que fica próximo ao Dendê e é comandado pelo Comando Vermelho (CV), teriam ido até a comunidade para visitar familiares, quando foram pegos e assassinados por criminosos de facção rival. Um deles dormia na casa da avó, que chegou a ser expulsa da favela.



Eles ainda teriam tentado fugir por um beco, mas acabaram capturados e mortos. Em tuítes, contas que parecem pertencer a traficantes fizeram publicações sobre o caso. "Não tem papo, tentar aqui (no Dendê) é missão impossível, os alemão (sic) estão nadando nadando e morrendo na praia, se vier mais, vai pra bolsa também".



Em outro tuíte, foi publicado que não é a primeira vez que bandidos do TCP sequestram e matam rivais que entram na comunidade para visitar parentes. Segundo a publicação, os traficantes teriam sido mortos na frente dos moradores.