Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam uma foragida acusada de homicídio em Campo Grande (MS), no ano de 2005 - Divulgação / PCERJ

Publicado 12/06/2022 09:53

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em conjunto com agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, prenderam na última sexta-feira (10) uma mulher acusada de matar o vizinho queimado em 2005, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A acusada foi encontrada no Centro do Rio.

Segundo a corporação, a foragida estava sendo procurada, acusada de homicídio qualificado. Havia contra ela um mandado de prisão preventiva pendente, expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, a mulher teria usado álcool combustível para atear fogo na vítima. Ela era procurada há 10 anos.

A autora foi localizada e detida pelas equipes no interior de uma agência dos Correios no Centro do Rio. Após a formalização da prisão, a presa foi encaminhada ao sistema prisional. A Polícia Civil não informou para qual presídio a foragida foi transferida.