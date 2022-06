Polícia Militar realiza operação em comunidades da Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 07:58 | Atualizado 20/06/2022 09:29

Rio - Policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá), em conjunto com equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam na manhã desta segunda-feira uma operação nas comunidades da Covanca, Cidade de Deus, Jordão, Santa Maria, Teixeiras e Barão, em Jacarepaguá; e Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, a ação tem o objetivo de prender criminosos e apreender armas, além de reprimir a instabilidade territorial causada por disputas entre milicianos e traficantes.

Ainda não há registro de prisão ou apreensão.

Impacto das operações

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira, na região de Jacarepaguá, não está funcionando por medida de segurança. Já a Clínica da Família José Neves e os Centros Municipais de Saúde Jorge Saldanha Bandeira De Mello e Newton Bethlem estão funcionando apenas com atividades internas, ou seja, a unidade mantém o atendimento à população, mas sem as atividades externas realizadas no território.



O Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, na Cidade de Deus, também não está funcionando.