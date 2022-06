Policiais prenderam homem acusado de envolvimento em um assassinato em uma lanchonete de Paraty - Divulgação / Polícia Civil

Policiais prenderam homem acusado de envolvimento em um assassinato em uma lanchonete de ParatyDivulgação / Polícia Civil

Publicado 20/06/2022 08:40 | Atualizado 20/06/2022 10:25

Rio - Policiais militares e agentes da 167ª DP (Paraty) prenderam no último sábado (18) um homem acusado de participar da morte de Ícaro da Costa Braz Porto, 23 anos, em Paraty, na Costa Verde.

Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, mas era conhecido como Lampião, de 32 anos, foi preso após denúncia anônima feita para o setor de inteligência e monitoramento. Capturado no bairro Corisco, ele já havia ficado preso durante 11 anos por tráfico.

Lampião, que era um dos líderes da facção Comando Vermelho, teria participado no homicídio de Ícaro, que também seria traficante, do Terceiro Comando. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada do último sábado (18), em uma lanchonete no bairro Pontal, local dominado pelo Terceiro Comando. Na ocasião, criminosos do Comando Vemelho desembarcaram em um carro prata e atiraram contra Ícaro, que morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas no tiroteio, entre elas, uma criança de 2 anos, que já recebeu alta.

O suspeito foi encaminhado para a 167ª DP (Paraty), ele foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e associação para o tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.