PM guardou o local até a chegada da Defesa Civil - Divulgação

Publicado 20/06/2022 11:18 | Atualizado 20/06/2022 13:10

Rio - Um motociclista identificado como Lucivaldo Laurindo, de 36 anos, morreu após bater em uma mureta de proteção e cair do viaduto de Bento Ribeiro, na Zona Norte, na noite do último domingo (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Campinho foi acionado às 20h26 para socorrer o motociclista, que foi arremessado para a Rua Carolina Machado. No entanto, ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) também foram acionados e resguardaram o local do acidente até a chegada da Defesa Civil. A área foi isolada e a perícia realizada. A ocorrência foi encaminhada à 30ª DP (Marechal Hermes), e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro.