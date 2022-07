Cursos gratuitos estão sendo oferecidos na reabertura do Centro de Referência de Juventude (CRJ) da Cidade de Deus - Divulgação

Cursos gratuitos estão sendo oferecidos na reabertura do Centro de Referência de Juventude (CRJ) da Cidade de DeusDivulgação

Publicado 09/07/2022 17:29

A Secretaria de Estado de Ação Comunitária e Juventude reabriu, neste sábado (08/07), o Centro de Referência de Juventude (CRJ) da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A unidade passou por reforma geral e será devolvida à população após ter as atividades suspensas por conta da pandemia da Covid-19. Cursos estão sendo oferecidos à população gratuitamente.



As inscrições estão abertas com 910 vagas, em diversos cursos para os moradores, entre eles Ballet, Boxe, Capoeira, Canto, Dança de Salão, Defesa Pessoal, Flauta Doce, Fundamentos Teóricos da Música, Hip Hop, Jiu-Jítsu, Maquiagem Convencional e Artística, Muay Thai, Trança e Penteado, Teatro, Teclado, Violão, Violino e Viola, Violoncelo e Contrabaixo.

"O CRJ é um lugar onde as pessoas não vão apenas pelos cursos e atividades, mas para socializar, conversar. Lá, encontram seus vizinhos ou familiares dando aulas e fazendo as inscrições", afirma o secretário Gelby Justo.



O endereço do CRJ é Avenida José de Arimateia 80, Cidade de Deus. As inscrições continuam abertas.