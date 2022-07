Rio de Janeiro

Comlurb faz esquema especial para o Circuito da Meia Maratona 21K/10k deste domingo

A prova de 10 Km terá largada e chegada no Aterro do Flamengo e a prova de 21Km terá a largada na Praia do Leblon e chegada no Aterro do Flamengo.

Publicado 09/07/2022 17:49 | Atualizado há 3 horas