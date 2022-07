Objetos apreendidos dentro de presídio, neste sábado - Reprodução

Objetos apreendidos dentro de presídio, neste sábadoReprodução

Publicado 10/07/2022 09:47 | Atualizado 10/07/2022 09:54

Rio - A Polícia Penal apreendeu, na noite deste sábado (9), seis telefones celulares, além de outros equipamentos eletrônicos e drogas na Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho (Bangu III B).



A ação tinha como objetivo identificar presos que estariam se comunicando com seus redutos criminosos. A unidade prisional abriga integrantes da maior facção criminosa que atua no estado do Rio.



De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os materiais apreendidos foram encontrados em área comum da penitenciária, não sendo possível identificar quais presos seriam os proprietários dos objetos.



Foram apreendidos seis telefones celulares, uma peteca contendo maconha escondida, seis pacotes de maconha, duas ampolas anabolizantes, 66 chips, 12 carregadores, 17 cabos USBs, 30 fones de ouvido e um modem.



Policiais penais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen), com apoio de agentes da própria unidade prisional realizaram a operação.

Além disso, a Seap informou que as operações foram intensificadas pela Ssispen e pela Subsecretaria de Gestão Operacional para inibir a entrada de materiais ilícitos nas cadeias do estado e impedir a comunicação de lideranças criminosas com seus comparsas.