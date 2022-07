Padre Omar abençoou o local onde será o quiosque neste domingo (10) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 10/07/2022 12:57 | Atualizado 10/07/2022 14:55

Rio - Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, abençoou, na manhã deste domingo (10), o quiosque criado em parceira com a Academia Brasileira do Samba e a Orla Rio, na Praia do Guido, na orla do Recreio, na Zona Oeste do Rio, em homenagem a Guido Schäffer, seminarista carioca e surfista em processo de beatificação no Vaticano.



O objetivo da união é fomentar o Turismo Religioso. O local foi cedido pela concessionária e, de acordo com a Orla Rio, irá se tornar um quiosque conceito no Rio de Janeiro e promete ser local de encontro entre os jovens.

De acordo com Padre Omar, a intenção da criação do quiosque é criar uma importante canalização do turismo, até então concentrado na Zona Sul e ajudar a reaquecer a rede hoteleira na Zona Oeste.



"O Cristo Redentor é símbolo máximo de nossa cidade. E não poderia estar em melhor lugar do que no Recreio dos Bandeirantes, na praia do Guido, e se integrando perfeitamente ao projeto ESG da Orla Rio. Com Cristo sustentável, integrado à população carioca e de braços abertos para os turistas", disse Pe. Omar.