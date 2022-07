Lucas da Silva desapareceu após se afogar na Praia da Barra - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/07/2022 15:30 | Atualizado 10/07/2022 15:50

Rio - Corpo encontrado pelos Bombeiros, na noite do último sábado (9), com características de Lucas França da Silva, 21 anos, desaparecido após se afogar na Praia do Pepê, Zona Sul do Rio, é identificado por familiares. Cerca de cinco pessoas da família do jovem foram ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro, fazer o reconhecimento. Eles não quiseram falar com a imprensa.

Foram quatro dias de buscas e o corpo foi localizado próximo ao Posto 5 na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio. Renata França, prima de Lucas, contou que um dos tenentes responsáveis pela procura conversou com a família para que organizassem um funeral, pois as chances de encontrar o corpo seriam pequenas após mais de 48 horas de desaparecimento. Os familiares organizaram uma vaquinha para ajudar nos custos da despedida e alertam para possíveis golpistas que tentam se aproveitar da triste situação.



Lucas estava com outros dois amigos no momento do acidente trágico. Um deles, identificado como Cauã, foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Já o outro, identificado como Pierre de Oliveira, conseguiu sair da água por conta própria. Os bombeiros foram acionados por volta das 1h44 e as buscas não pararam desde então.