Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, mais conhecido pelo apelido de "Mineiro", de 37 anos, é considerado foragido da justiça - Divulgação

Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, mais conhecido pelo apelido de "Mineiro", de 37 anos, é considerado foragido da justiçaDivulgação

Publicado 16/07/2022 17:50 | Atualizado 16/07/2022 18:22

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (16), um cartaz para ajudar nas investigações que levem a localização e prisão de Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, mais conhecido pelo apelido de "Mineiro", de 37 anos. O homem é o principal suspeito da morte da doméstica Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, encontrada dentro de um poço na última quinta-feira, atrás da casa de seu ex-companheiro na Rua Lagoa Bonita, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Elizabeth estava desaparecida desde o dia 04/07 quando, durante as buscas, o suspeito teria dito a família que a mulher havia ido até a sua casa terminar o relacionamento. Em seguida, afirmou que ela pegou uma van e foi embora.

Após quase duas semanas do desaparecimento, familiares passaram a desconfiar da história do ex-companheiro, que fugiu após ser intimado a prestar depoimento para a polícia. Desde então, não há informações sobre o paradeiro de Luiz. Eles estavam juntos havia cinco anos, e chegaram a morar juntos por quatro meses.

De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Elizabeth já tinha feito um registro de ocorrência contra Luiz Carlos. Na época, ela teria alegado ter sido ameaçada pelo ex-companheiro onde ele afirmou “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Este é o terceiro caso de feminicídio no estado do Rio de Janeiro só nesta semana e o sétimo em quarenta dias, onde as vítimas foram mortas em ações violentas de seus companheiros. Contra Luiz, foi expedido um mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário da Capital/2ª Vara Criminal, pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação dos envolvidos, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849 – 6099

(21) 2253 – 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.