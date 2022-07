Menino é devolvido aos avós paternos após se perder na Estação Alvorada - Divulgação

Publicado 16/07/2022 13:54

Rio- Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, encontraram uma criança perdida no Terminal Alvorada, na Barra, na noite desta sexta-feira (15).



A guarnição, que estava baseada na estação, foi acionada por um funcionário do BRT anunciando que uma criança de camisa amarela havia sumido dos responsáveis. Os agentes iniciaram a busca pelo menino e o encontraram minutos depois ao lado de dois homens.



Perguntados se conheciam a criança, ambos disseram que não, mas que levariam o menor para casa com o intuito de cuidá-lo. Os agentes então fizeram a revista dos homens e encontraram três pedras de crack e três de maconha. Os homens foram encaminhados para a 16ªDP (Barra da Tijuca) e a criança entregue aos avós paternos.



Ainda na noite de sexta-feira, uma outra equipe do BRT Seguro foi acionada pelo Centro de Comando e Controle da Mobi-Rio por conta de uma ocorrência de furto na estação Ventura. Ao chegar ao local, os agentes flagraram um homem que tinha acabado de furtar placas de alumínio da estação, que assumiu o crime e alegou que venderia o material para comprar crack. A ocorrência foi encaminhada para a 32ªDP (Taquara).



"Reforço a importância do BRT Seguro no combate aos furtos e vandalismos, o que vem acontecendo com inúmeras prisões de criminosos. E a presença nas estações dos guardas municipais e policiais do programa também impedem violência contra as pessoas, como foi o caso dessa criança que estava perdida e foi entregue a seus parentes em segurança", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas mais de 660 prisões por roubo, furto, depredação, desacato e importunação sexual, além de cerca de 1.900 multas por evasão.



Prisão em Copacabana



Já na manhã deste sábado (16), agentes do programa Rio+Seguro foram acionados pelo filho de uma vítima de furto de celular na Av. Atlântica, em Copacabana. Além de ter o telefone levado, o idoso ainda foi agredido por dois homens e um menor.



A equipe iniciou as buscas nas redondezas do crime e conseguiu encontrar os criminosos na Rua Gustavo Sampaio, no Leme. A ocorrência foi registrada na 12ªDP (Copacabana).