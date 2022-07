Cristiano Brazil morreu após sofrer agressão - Reprodução

Publicado 16/07/2022 19:22 | Atualizado 16/07/2022 22:38

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de um homem que morreu após levar um soco em uma festa no último domingo (10), em Campo Grande, na Zona Oeste. Cristiano Brazil, de 49 anos, a namorada, e um casal de amigos, haviam ido para um baile charme, onde uma discussão com outro homem terminou com a briga.

Depois do golpe e de cair desacordado, Cristiano chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande, mas teve complicações e não resistiu.

A confusão teria começado com uma discussão entre Cristiano e um outro homem que estava no baile charme. Nenhuma briga teria ocorrido no local, mas na saída, Cristiano, a namorada, e o casal de amigos, iam embora pela rua, quando o agressor se aproxima para tirar satisfação.

Na discussão, ele acerta um soco no rosto de Cristiano, que cai no chão já desacordado. Os amigos tentam chamá-lo, sem sucesso. Toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança na Rua

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), testemunhas estão sendo ouvidas pela 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado, e diligências sendo feitas para tentar identificar o autor da agressão que causou a morte de Cristiano.