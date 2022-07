Criminoso foi localizado após uma informação levantada pelo serviço de inteligência - Reprodução

Publicado 16/07/2022 21:30 | Atualizado 16/07/2022 22:44

Rio - Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam, neste sábado (16), um criminoso ferido por disparo de arma de fogo no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O homem, que não teve sua identidade revelada, é um criminoso conhecido como "Chupeta da Barão", que atuava na Praça Seca, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, o criminoso foi localizado após uma informação levantada pelo serviço de inteligência. Com a informação, a polícia confirmou a sua identidade e constataram que se tratava do criminoso 'Chupeta'. Contra o homem, pendia um mandado de prisão em aberto.