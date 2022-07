Local era abandonado e havia muito lixo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/07/2022 09:02 | Atualizado 17/07/2022 10:54

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel abandonado na manhã deste domingo (17), na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel Central, que fica bem perto do local, foram acionados às 5h30 para combater as chamas.

Ainda de acordo com a corporação, havia muito lixo no imóvel, o que auxiliou na propagação do fogo. Às 7h45 o incêndio foi controlado e os bombeiros puderam iniciar o trabalho de rescaldo. Não houve feridos.