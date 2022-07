Jorgene Manoel Rodrigues, de 76 anos, foi encontrado morto a facadas - Reprodução Redes Sociais

Jorgene Manoel Rodrigues, de 76 anos, foi encontrado morto a facadasReprodução Redes Sociais

Publicado 17/07/2022 18:24 | Atualizado 17/07/2022 18:27

Rio - Um idoso de 76 anos foi encontrado morto no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Jorgene Manoel Rodrigues foi assassinado com um corte no pescoço após sair de casa para ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, na sexta-feira à noite, segundo a família. O enterro ocorreu, neste domingo, no Cemitério São Miguel, no município.

Policiais Militares encontraram o corpo na Rua Rubens Guimarães, a um pouco mais de um quilômetro da residência da vítima, no sábado (dia 16). O local foi periciado e a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu o caso.



Segundo a esposa, ele saiu de casa, na Rua Armandinho Alves Ferreira, no Monjolo, na noite de sexta-feira (15), dizendo que ia para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região por conta de uma coceira.



As netas afirmaram à TV Globo que não era usual que ele saísse à noite, e que o local onde o corpo dele foi encontrado motivou suspeitas dos parentes.