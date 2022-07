Fernão Capelo Gaivota - Íris Zanetti

Publicado 17/07/2022 21:14

Rio - Liberdade, coragem e aprendizagem: uma fórmula que há gerações emociona os leitores do best-seller 'Fernão Capelo Gaivota', de Ricahrd Bach. Nesta terça-feira (19), no Teatro Riachuelo, a história ganha uma versão que reúne música e dança. Em apresentação única, a Orquestra Ouro Preto e a Companhia de Dança do Pantanal traz essa ode a alçar voos cada vez mais altos.



'Fernão Capelo Gaivota', narra a história de uma gaivota para a qual voar não seria simplesmente um ato para se locomover. Voar é uma arte e, como tal, deve ser treinada, praticada e compartilhada com os demais, gerando grandes transformações. A história recebe as notas orquestradas nessa adaptação assinada pelo maestro Rodrigo Toffolo e que conta ainda com nomes de peso como Tim Rescala, autor da música original, e a narração conduzida pela atriz Nina Vogel.



Serviço

Fernão Capelo Gaivota

Com Orquestra Ouro Preto e Cia. de Dança do Pantanal

Terça (19), às 20h.

Teatro Riachuelo - Rua do Passeio, 38/40 - Centro.

Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Classificação livre.