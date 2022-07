Agentes foram surpreendidos por criminosos na Rua Angra dos Reis, em Angra dos Reis - Divulgação

Rio – Agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram atacados a tiros, neste sábado (16), por criminosos enquanto realizavam policiamento na Rua Angra dos Reis, em Areal, Angra dos Reis. Segundo a PM, um policial militar foi ferido na perna durante a troca de tiros com os criminosos. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e seu quadro de saúde é considerável estável.

De acordo com a instituição, dois criminosos, que não tiveram sua identidade revelada, foram atingidos durante o confronto e socorridos ao Hospital Municipal da Japuíba. A ação resultou na apreensão de um fuzil e uma pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).