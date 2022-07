Enterro foi marcado para o Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Oeste - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/07/2022 15:07 | Atualizado 17/07/2022 15:34

Rio - O supervisor de segurança Darlan Marques, de 24 anos, assassinado a tiros na porta de casa em Realengo, foi enterrado no início da tarde deste domingo (17), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Parentes e amigos estiveram presentes na despedida ao jovem, que foi morto na noite de sexta-feira, na rua onde vive a família.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias do crime e quem seriam os autores do disparo que tirou a vida de Darlan.



Segundo amigos de Darlan, os criminosos deixaram os pertences do rapaz, mas levaram uma pistola 9 mm que ele tinha registrada em seu nome. Por ser supervisor em uma empresa de segurança, os amigos afirmam que ele tinha o porte e mantinha a arma para proteção.

Darlan Marques, de 24 anos, era supervisor em uma empresa de segurança. Ele deixa companheira e filha de 9 anos Reprodução



Pessoas próximas a ele disseram, ainda, que a morte de Darlan pode ter sido encomendada pelo tráfico de comunidades próximas ao local. Isso porque, a vítima teria enfrentado dois integrantes do crime organizado que estariam ostentando armas na região.



"Acreditamos que a partir desse momento ele ficou pedido pelo tráfico. Eles estavam esperando só uma oportunidade para pegar ele sozinho", comentou um amigo, que preferiu não se identificar.

Também na sexta-feira (15), um outro homem foi morto na mesma região . Thiago Távora, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Carlos Pontes, em Sulacap. Ele e Darlan eram colegas e já haviam posado para fotos juntos.