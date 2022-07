Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, que foi encontrada morta nesta quinta-feira (14) - Arquivo Pessoal

Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, que foi encontrada morta nesta quinta-feira (14)Arquivo Pessoal

Publicado 17/07/2022 21:54 | Atualizado 17/07/2022 22:00

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo, 17, o homem suspeito de matar a ex-companheira, Elizabeth Lopes da Silva, 42 anos, e esconder o corpo dela em um poço em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio . Luiz Carlos Ferreira do Nascimento, conhecido como "Mineiro", 37, foi encontrado por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) em uma casa do bairro em que o crime aconteceu. Após a prisão, o suspeito, que estava foragido da Justiça por feminicídio, foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Neste sábado, 16, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar nas buscas por Luiz Carlos . Ele é o principal suspeito de ter assassinado Elizabeth e escondido o corpo ela em um poço atrás da casa em que morava, na Rua Lagoa Bonita. O corpo dela foi encontrado na noite de quinta-feira, 14, após a filha pedir a um homem para abrir o poço.

Elizabeth estava desaparecida desde a segunda-feira, 4, após ter ido até a casa do suspeito para terminar o relacionamento. Após o desaparecimento da ex, ele disse para a família dela que ela teria ido embora em uma van. Segundo a filha da vítima, Thaysla Fabiana da Silva Siqueira, o suspeito fugiu após ser intimado a prestar depoimento para a polícia.

Eles estavam juntos havia cinco anos, e chegaram a morar juntos por quatro meses. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Elizabeth já tinha feito um registro de ocorrência contra Luiz Carlos. Na época, ela teria alegado ter sido ameaçada pelo ex-companheiro onde ele afirmou "se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém".

O corpo de Elizabeth foi levado neste domingo para ser sepultado em Pernambuco, estado em que nasceu. Ainda não há mais informações sobre o velório e enterro dela.

As investigações do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).