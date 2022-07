Thaysla Fabiana, filha da vítima, sob forte emoção ao falar da mãe, vítima de feminicídio - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Thaysla Fabiana, filha da vítima, sob forte emoção ao falar da mãe, vítima de feminicídioVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 15/07/2022 11:00 | Atualizado 15/07/2022 11:33

Rio - A doméstica Elizabeth Lopes da Silva, de 42 anos, foi encontrada morta dentro de um poço, na noite desta quinta-feira (14), atrás da casa de seu ex-companheiro, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Ela estava desaparecida desde o dia quatro de julho, após ter encontrado com o homem, identificado apenas como Luiz. Este é o terceiro caso de feminicídio no estado do Rio de Janeiro só nesta semana e o sétimo em quarenta dias.



De acordo com familiares, o suspeito disse a família, durante as buscas, que a mulher havia ido até a sua casa terminar o relacionamento, depois disso, pegou uma van e foi embora. Desde então, não há informações sobre o paradeiro de Luiz.

fotogaleria

Porém, após quase duas semanas do desaparecimento, familiares passaram a desconfiar da história do ex-companheiro de Elizabeth. Segundo a filha da vítima, Thaysla Fabiana da Silva Siqueira, o suspeito fugiu após ser intimado a prestar depoimento para a polícia.



Na manhã desta sexta-feira (15), familiares da doméstica estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) para fazer a liberação do corpo. Thaysla foi quem descobriu onde a mãe estava escondida desde o desaparecimento.



"Ela desapareceu no dia 4 de julho e a gente ficou nessa procura por mais de uma semana. Quando foi ontem [quinta-feira], eu fui com uma amiga na casa onde ele [o suspeito] vivia e falei assim: 'amiga, vamos ali comigo, porque eu tenho certeza que ela está ali'. A gente desceu, eu olhei para aquela portinha e tinha certeza de que ela estava ali. Então eu vi um rapaz passando na rua e pedi a ajuda dele para abrir a porta, ele puxou e quando abriu, tinha um poço, só que estava fechado. Eu pedi para ele abrir, porque não tinha coragem, e quando abriu, a gente já sentiu o cheiro. Ele saiu pela porta e me avisou que ela estava lá. Eu não tive coragem de ver, mas sabia que era ela", disse, sob forte emoção.



Elizabeth nasceu em Pernambuco e deixa duas filhas. Thaysla contou que a vítima era uma pessoa tranquila e boa para todos. "Minha mãe não fazia mal para ninguém, era trabalhadora, gostava de tomar a 'cervejinha' dela, mas nunca fez mal para ninguém", comentou.



Lucilene Lopes, ex-cunhada e prima de Elizabeth, lembrou que, desde o momento em que conheceu o suspeito, percebia ele muito quieto, agindo de modo estranho. "Eu sempre achei ele uma pessoa muito estranha, não era muito sociável. As poucas vezes que fui na casa dele, ele se escondeu. Não gostava muito de conversar. Desde o início, eu sabia que ele tinha tentado alguma coisa com ela. Inclusive, falei para irmos até a casa dele, procurar no mato, dentro da casa. Já tinha pressentimento ruim em relação a ele", assumiu.



A mulher ainda afirmou que o suspeito era extremamente possessivo quando estavam somente ele e Elizabeth, mas fazia questão de não demonstrar o problema para outras pessoas do convívio do casal.



"Para as pessoas de fora, ele não demonstrava ciúme, mas quando estavam os dois, ele mostrava, porque eles brigavam bastante. Ela se separou dele e ele não aceitava muito a separação. Ela resolveu dar uma chance e voltou, por pena dele. Depois de três meses, ela quis terminar, foi até a casa dele conversar e não deu certo. Ele a trancou lá e aconteceu o que aconteceu", relatou.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para checar ocorrência de encontro de cadáver na rua Lagoa Bonita, no bairro Vargem Grande. No local, a equipe encontrou o corpo em um poço. A perícia foi solicitada. Porém, após quase duas semanas do desaparecimento, familiares passaram a desconfiar da história do ex-companheiro de Elizabeth. Segundo a filha da vítima, Thaysla Fabiana da Silva Siqueira, o suspeito fugiu após ser intimado a prestar depoimento para a polícia.Na manhã desta sexta-feira (15), familiares da doméstica estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) para fazer a liberação do corpo. Thaysla foi quem descobriu onde a mãe estava escondida desde o desaparecimento."Ela desapareceu no dia 4 de julho e a gente ficou nessa procura por mais de uma semana. Quando foi ontem [quinta-feira], eu fui com uma amiga na casa onde ele [o suspeito] vivia e falei assim: 'amiga, vamos ali comigo, porque eu tenho certeza que ela está ali'. A gente desceu, eu olhei para aquela portinha e tinha certeza de que ela estava ali. Então eu vi um rapaz passando na rua e pedi a ajuda dele para abrir a porta, ele puxou e quando abriu, tinha um poço, só que estava fechado. Eu pedi para ele abrir, porque não tinha coragem, e quando abriu, a gente já sentiu o cheiro. Ele saiu pela porta e me avisou que ela estava lá. Eu não tive coragem de ver, mas sabia que era ela", disse, sob forte emoção.Elizabeth nasceu em Pernambuco e deixa duas filhas. Thaysla contou que a vítima era uma pessoa tranquila e boa para todos. "Minha mãe não fazia mal para ninguém, era trabalhadora, gostava de tomar a 'cervejinha' dela, mas nunca fez mal para ninguém", comentou.Lucilene Lopes, ex-cunhada e prima de Elizabeth, lembrou que, desde o momento em que conheceu o suspeito, percebia ele muito quieto, agindo de modo estranho. "Eu sempre achei ele uma pessoa muito estranha, não era muito sociável. As poucas vezes que fui na casa dele, ele se escondeu. Não gostava muito de conversar. Desde o início, eu sabia que ele tinha tentado alguma coisa com ela. Inclusive, falei para irmos até a casa dele, procurar no mato, dentro da casa. Já tinha pressentimento ruim em relação a ele", assumiu.A mulher ainda afirmou que o suspeito era extremamente possessivo quando estavam somente ele e Elizabeth, mas fazia questão de não demonstrar o problema para outras pessoas do convívio do casal."Para as pessoas de fora, ele não demonstrava ciúme, mas quando estavam os dois, ele mostrava, porque eles brigavam bastante. Ela se separou dele e ele não aceitava muito a separação. Ela resolveu dar uma chance e voltou, por pena dele. Depois de três meses, ela quis terminar, foi até a casa dele conversar e não deu certo. Ele a trancou lá e aconteceu o que aconteceu", relatou.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para checar ocorrência de encontro de cadáver na rua Lagoa Bonita, no bairro Vargem Grande. No local, a equipe encontrou o corpo em um poço. A perícia foi solicitada.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para localizar o acusado. As investigações do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Elizabeth.