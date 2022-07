Alessandro Monteiro e o irmão, Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Defesa Civil do Estado e Comandante do Corpo de Bombeiros - Reprodução

Publicado 15/07/2022 19:32 | Atualizado 15/07/2022 19:55

Rio - Alessandro Sampaio Monteiro, irmão do secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio, reagiu a uma tentativa de assalto e ficou ferido na cabeça em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (15). Alessandro caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.



Em um primeiro momento, foi noticiado que Alessandro havia sido baleado na cabeça na tentativa de assalto, mas a informação foi desmentida pela Polícia Militar posteriormente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é estável.

De acordo com a Polícia Militar, Alessandro pedalava na orla de Copacabana quando foi alvo de uma tentativa de assalto. Policiais militares do 19º BPM (Copacabana) foram ao local, a equipe constatou o fato e foi informada que durante a ação do criminoso a vítima caiu e machucou a cabeça.



Ainda segundo a corporação, o Corpo de Bombeiro foi acionado para socorrer Alessandro, que foi levado para o Hospital Miguel Couto. O criminoso fugiu sem levar nada.