Arnaldo Cesar foi diretor executivo do Jornal O Dia entre 1997 e 2004 - Reprodução/ABI

Arnaldo Cesar foi diretor executivo do Jornal O Dia entre 1997 e 2004Reprodução/ABI

Publicado 15/07/2022 17:56

Morreu na manhã desta sexta-feira (15), aos 71 anos, vítima de complicações de um câncer no cérebro, o jornalista Arnaldo Cesar, ex-diretor executivo do jornal O DIA e titular por muitos anos da coluna Informe, publicada até hoje.



Arnaldo foi internado no dia 27 de junho no Hospital Glória D'Or depois de sofrer um AVC. Os médicos constataram nos exames a presença de um tumor no cérebro. Ele foi submetido a uma cirurgia delicada no último dia 5 para a retirada do tumor, mas não conseguiu se recuperar plenamente e sofreu um colapso cardíaco no último dia 12, que o deixou muito debilitado. Os médicos optaram por uma nova intervenção cirúrgica, na madrugada desta sexta (15), mas ele não resistiu.

Familiares e amigos informaram que Arnaldo Cesar será velado neste sábado, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro do Rio, às 10h.



"Muita tristeza. Perdemos um amigo e companheiro de muitas lutas. Sem Arnaldo, não haveria o movimento ABI Luta pela Democracia. A ABI perde um diretor dedicado e incansável. Nossa entidade, tão amada por Arnaldo, está de luto”, disse Octávio Costa, presidente da ABI, ao site da entidade.

Carreira precoce

Arnaldo César Ricci Jacob nasceu em Ponta Grossa (PR), em 2 de dezembro de 1950, e iniciou sua carreira no jornal 'Diário dos Campos', de sua cidade, como linotipista na gráfica. Aos 18 anos veio para o Rio de Janeiro e ingressou na Uerj.

Formado em 1972, trabalhou em importantes veículos de comunicação do Rio, como Correio da Manhã, Diário de Notícias, O Globo, O Jornal e Jornal do Brasil, além de passagem pela TV Globo, Revista Manchetee Revista Exame e Revista Veja.

Em 1997 assumiu o cargo de diretor executivo de O DIA e foi titular da coluna Informe do Dia até 2004, quando deixou a empresa para assumir a chefia de redação da TV Bandeirantes.

Premiado diversas vezes, Arnaldo era membro do Conselho Deliberativo da ABI e representava a entidade no Observatório da Sociedade Civil no Processo Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).