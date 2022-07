Com o cartão, moradores de 6 a 64 anos, irão pagar metade do valor da tarifa dos ônibus em viagens municipais. - Divulgação

Com o cartão, moradores de 6 a 64 anos, irão pagar metade do valor da tarifa dos ônibus em viagens municipais.Divulgação

Publicado 15/07/2022 20:10 | Atualizado 15/07/2022 20:12

Rio – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, na noite desta sexta-feira (15), a retomada de oito linhas de ônibus na segunda quinzena de julho. De acordo com o prefeito, as linhas devem voltar a circulação entre a próxima segunda-feira (18) e o dia 25. O retorno das linhas faz parte do acordo judicial onde mais de cem linhas desapareceram em todo o estado do rio.



Segundo o prefeito nas redes sociais, desde o acordo judicial com as concessionárias de ônibus, 39 serviços foram restabelecidos.

ATENÇÃO! Novos serviços de ônibus na segunda quinzena de julho! Com a volta dessas linhas teremos 39 serviços reestabelecidos desde o começo do acordo judicial com as concessionárias de ônibus! pic.twitter.com/sUTT8pz80K — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 15, 2022

O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios irão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.

Veja todas as linhas que voltam a circular



CONSÓRCIO INTERNORTE

669 - (Pavuna x Méier): Segunda-feira (18/07)



951 - (Vicente de Carvalho x Vista Alegre): Segunda-feira (18/07)



CONSÓRCIO INTERSUL



157 - (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade): Segunda-feira (25/07)



605 - (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã): Segunda-feira (25/07)



CONSÓRCIO SANTA CRUZ



388 - (Cesarão x Candelária): Segunda-feira (18/07)



893 - (Jardim Palmares x Campo Grande): Segunda-feira (25/07)



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA



831 (Colônia x Taquara): Quarta-feira (20/07)



865 (Pau da Fome x Taquara): Segunda-feira (25/07)