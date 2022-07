Marcielly Araújo foi morta por companheiro em Rio das Pedras - Reprodução

Marcielly Araújo foi morta por companheiro em Rio das PedrasReprodução

Publicado 15/07/2022 20:40 | Atualizado 15/07/2022 20:45

converteu em preventiva a prisão em flagrante de Glauber Morais do Nascimento, acusado de f Rio - A Justiça do Rio, acusado de f eminicídio contra a namorada Marcielly Araújo na comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. A decisão foi tomada pela juíza Monique Correa Brandão dos Santos Moreira, da Central de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), na última quarta-feira, mas só foi divulgada nesta sexta (15).

O caso aconteceu na segunda-feira (11), quando Marcielly foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro da própria casa, na comunidade em Jacarepaguá. A própria filha da vítima, de 12 anos, foi quem encontrou o corpo da mãe com marcas no pescoço.

De acordo com relato de familiares, Glauber era violento com Marcielly e já tinha ameaçado matá-la em outras ocasiões. Foi ele quem se entregou à 32ª DP (Jacarepaguá). O caso foi registrado como feminicídio e ele vai responder pelo crime. O enterro de Marcielly aconteceu na quarta-feira (13).

"Foi uma tragédia anunciada. Ele era violento. Eu acredito que ela ficava com ele por causa e ameaças, mas, ao final de tudo, ela gostava dele", comentou Fabiano Araújo, irmão da vítima.

Segundo os familiares de Marcielly, a última discussão aconteceu em uma festa na noite de domingo. Nessa briga, Glauber já teria agredido a mulher. Mais tarde, ainda na noite de domingo, foram ouvidos gritos na casa onde a vítima morava. Ela foi encontrada morta na manhã de segunda-feira.