Homem é preso após agredir a mãe em Honório Gurgel - Foto: Reprodução / PMERJ

Homem é preso após agredir a mãe em Honório GurgelFoto: Reprodução / PMERJ

Publicado 17/07/2022 22:47

Rio - Um homem foi preso, na noite deste domingo, 17, após ser denunciado pela própria mãe, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. A mulher chamou os policiais militares após ser agredida pelo filho. Além dele, vizinhos foram levados pelos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda). As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos seriam responsáveis por roubos no município do Rio. Um PM assaltado neste sábado, 16, teria sido uma das vítimas do grupo criminoso. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Na casa, os agentes encontraram réplicas de armas de fogo, pistolas e outros equipamentos militares. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. A ocorrência está em andamento.