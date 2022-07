Thiago teria reagido a uma tentativa de assalto quando passava pela Avenida Carlos Pontes, em Sulacap - Reprodução

Thiago teria reagido a uma tentativa de assalto quando passava pela Avenida Carlos Pontes, em SulacapReprodução

Publicado 16/07/2022 14:07 | Atualizado 16/07/2022 14:30

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de dois homens na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. Thiago Sacramento Távora e Darlan Wellington da Silva Marques seriam amigos e foram assassinados durante o fim da noite nos bairros de Realengo e Sulacap, que são vizinhos.

De acordo com a Polícia Militar, Tiago foi morto por criminosos o abordaram quando passava pela Rua Carlos Pontes, no Jardim Sulacap. Ao parar a moto que pilotava, os criminosos dispararam. Os policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, já encontraram Tiago morto.

Nenhum dos pertences da vítima, nem mesmo a moto, da marca BMW, foi levada. O que levanta suspeitas para crime de execução.

Já Darlan foi morto na Rua da Gazela, em Realengo, a cerca de 3 km de distância do local onde Tiago foi baleado. A dinâmica do crime foi parecida. A vítima foi abordada e morta pelos criminosos. Em nota, a Polícia Civil informou que apura a relação entre os dois crimes. "Diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria dos crimes e esclarecer os casos", finalizou a DHC.