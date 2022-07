Jovem denunciou agressões após festa no Jockey - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/07/2022 16:29

Rio - Uma mulher denunciou, nas redes sociais, ter sido agredida por um homem após ele urinar ao lado dela e de amigos em uma festa, na madrugada deste domingo (17), no Jockey, na Gávea, Zona Sul. De acordo com o relato, ela teria sido ofendida e levado quatro socos em seu rosto.



"Pedi para que ele não continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas. Logo em seguida, fui surpreendida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro socos no rosto", escreveu a mulher.



A jovem contou que registrou a ocorrência na 15ª DP (Gávea) e que se colocou à disposição das autoridades policiais para prestar qualquer esclarecimento sobre o ocorrido.



Ainda sim, segundo a vítima, o autor das agressões permanece solto. A mulher também agradeceu às pessoas que a defenderam durante o ocorrido. "O cenário é brutal, estamos em iminente risco em qualquer lugar. Agradeço a todos os homens e mulheres que me defenderam da covardia, sem vocês as consequências da violência seriam catastróficas", completou.

Procurada pelo DIA para dar maiores detalhes sobre as investigações, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.