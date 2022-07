Guarda Municipal atuou em duas prisões e um auxílio após acidente de carro - Divulgação

Publicado 18/07/2022 14:17

Rio - A Guarda Municipal prendeu em flagrante, no sábado (16), dois homens, de 19 e 28 anos, suspeitos de furtar e agredir um idoso no Arpoador, Zona Sul do Rio. A vítima, de 71 anos, não teve ferimentos graves e conseguiu recuperar o celular que havia sido levado. Além dessa ocorrência, a corporação registrou outra prisão e um auxílio após acidente neste fim de semana.

O idoso furtado acionou os guardas da 2ª Inspetoria (Zona Sul), que realizavam um patrulhamento nas proximidades. Ele informou que os dois homens o derrubaram no chão para pegar o aparelho e fugiram na direção da Avenida Vieira Souto. A dupla foi capturada pelos agentes e um deles tentou se desvencilhar do aparelho no momento da fuga, mas um cidadão o encontrou e devolveu à vítima. Os suspeitos foram encaminhados à 14ª DP (Leblon), onde a ocorrência foi registrada.

Ainda no sábado, por volta das 23h, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prestou auxílio a um idoso de 65 anos que foi vítima de um atropelamento na região da Leopoldina, na Zona Norte do Rio. O homem e sua esposa estavam em um ponto de ônibus que foi invadido por um carro.

O motorista disse que caiu no sono e perdeu o controle do veículo. A vítima teve ferimentos graves com estilhaços de vidro. Os guardas prestaram o primeiro atendimento e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para fazer o boletim de registro com vítima. Além disso, fizeram o balizamento do trânsito até a chegada do socorro especializado.

No domingo (17), outra equipe do GOE conduziu dois ambulantes, de 32 e 31 anos, por desacato e ameaça após uma apreensão realizada por fiscais da Secretaria de Ordem Pública (Seop) que estavam em ação de ordenamento urbano no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio. A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Centro).