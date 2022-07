Material furtado da estação do BRT Vila Kosmos - Divulgação / Seop

Publicado 18/07/2022 13:03

Rio - Agentes do BRT Seguro prenderam, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem acusado de furtar a bilheteria da estação do BRT Vila Kosmos, na Zona Norte.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), uma equipe do BRT Seguro foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, concessionária responsável pelo sistema BRT, que verificou nas imagens de câmeras de segurança o suspeito praticando o furto.

Ao chegarem no terminal, encontraram um purificador de água e um monitor de computador na porta de acesso à estação. Ao entrarem, os agentes avistaram um homem e, após revistá-lo, acharam no interior de sua mochila uma pequena impressora, uma CPU e cartões do bilhete único.

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes. Ele foi encaminhado até a 27ª DP (Vicente de Carvalho).