Homem é baleado no pescoço após tentativa de assalto no Méier - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/07/2022 09:43 | Atualizado 18/07/2022 09:50

Rio - Um idoso 71 anos foi baleado no pescoço durante tentativa de assalto quando estava de carro na Aristides Caire, no Méier, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (18). A vítima, Lupércio Silva, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Salgado Filho, próximo ao local do crime.

Policiais do 3° BPM (Méier) foram acionados para checar uma tentativa de roubo, por volta de 12h da manhã. Bandidos armados renderam o motorista de um automóvel, um Honda modelo HRV de cor vinho. Ainda não se sabe se houve reação por parte do condutor ao assalto e se isso motivou o disparo por parte dos criminosos. Segundo a PM, ações de varredura foram desencadeadas à procura dos criminosos envolvidos na ação.

O homem chegou consciente ao hospital e, segundo a direção do Hospital Municipal Salgado Filho, o estado de saúde do paciente é estável.