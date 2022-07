Jadir de Oliveira, pai de Jarbas, sob forte emoção durante liberação do corpo do filho no IML - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Jadir de Oliveira, pai de Jarbas, sob forte emoção durante liberação do corpo do filho no IMLVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 18/07/2022 12:55





De acordo com Jadir, na noite do ocorrido, o filho havia acabado de sair da igreja quando recebeu uma mensagem no celular, vinda de um amigo, que sem saber do término, perguntou se o casal haviam se separado. Após isso, informou a Jarbas que que Luiza Quelen, de 26 anos, estava em bar com outra pessoa. Rio - "Meu filho pediu para não morrer e o cara matou meu filho", disse, sob forte comoção Jadir de Oliveira, pai de Jarbas de Oliveira, de 25 anos, durante a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta segunda-feira (18). O homem foi morto na noite deste domingo (17), por um policial militar, identificado como Wagner Silva do Carmo, após agredir a ex-esposa e um amigo dela em um bar em Senador Camará, na Zona Oeste. De acordo com Jadir, na noite do ocorrido, o filho havia acabado de sair da igreja quando recebeu uma mensagem no celular, vinda de um amigo, que sem saber do término, perguntou se o casal haviam se separado. Após isso, informou a Jarbas que que Luiza Quelen, de 26 anos, estava em bar com outra pessoa.