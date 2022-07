Local onde ocorreu o crime, em Senador Camará, na Zona Oeste - Reprodução/TV Globo

Local onde ocorreu o crime, em Senador Camará, na Zona OesteReprodução/TV Globo

Publicado 18/07/2022 08:30 | Atualizado 18/07/2022 09:20

Rio - Um homem foi morto na noite deste domingo (17) em um bar em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, após agredir a ex-esposa e um amigo que a acompanhava. A motivação seria ciúmes. Jarbas Montenegro de Oliveira, de 25 anos, foi atingido por um policial militar que estava de folga e tentou apartar a briga no lestabelecimento.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 23h22 para uma ocorrência na Rua Aguinaldo Rocha, mas, de acordo com eles, ao chegarem ao local, o baleado já havia sido atendido pelo Samu. Ele morreu no local.



Segundo a Polícia Militar, o agente foi preso preventivamente e sua arma foi apreendida. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) apura o fato. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Jarbas Montenegro de Oliveira. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.