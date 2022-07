Detro, Detran e Polícias Civil e Militar fazem operação contra o uso de motos sem placa - Philippe Lima / Detran

Publicado 18/07/2022 08:54 | Atualizado 18/07/2022 13:18

Rio - Uma força-tarefa com Detran, Detro, policiais militares e policiais civis iniciou, nesta segunda-feira (18), uma operação para coibir a circulação de motocicletas sem placa. Diariamente, haverá quatro pontos de fiscalização, em diferentes horários e bairros do município do Rio. Os PMs estarão usando as câmeras operacionais portáteis. Ao todo, foram 94 abordagens, que resultaram em 20 motos rebocadas, emissão de 91 autuações, além de 26 motocicletas encaminhadas ao posto de vistoria em função de irregularidades.

Segundo o coordenador de fiscalização do Detran-RJ, Marcus Moreira, a operação não tem data para terminar e os agentes estão atuando com foco na mancha criminal, locais onde há maior incidência de crimes.

Falando em segurança pública, o tenente-coronel da Polícia Militar, Ivan Blaz, ressaltou a importância de ter quatro órgãos de governo numa operação conjunta voltada para essa questão. "A parte de fiscalização é muito importante, evitando pequenos desvios daquele cidadão comum que cobre ou retira sua placa para não tomar multa, mas, principalmente, coibindo o roubo de veículos e de pedestres que costumam ser praticados com motos nessas características", disse.



Trafegar em moto sem placa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração de natureza gravíssima. Gera multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e a retenção ou até o recolhimento do veículo irregular ao pátio para que seja sanada a irregularidade.



No caso da moto ter sido recém adquirida, há a permissão de trafegar sem a placa. De acordo com o Detran-RJ, após adquirir um veículo no estado, o motorista tem 15 dias para registrá-lo. Ainda assim, nesse período, o automóvel só pode circular do local de origem, que pode ser a casa do comprador ou a loja da venda, até o órgão emplacador.