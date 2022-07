Policiais militares atuam nos acessos ao Complexo do Lins nesta segunda-feira (18) - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Policiais militares atuam nos acessos ao Complexo do Lins nesta segunda-feira (18)Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 18/07/2022 09:11 | Atualizado 18/07/2022 11:41

Rio- A Polícia Militar realiza, nesta segunda-feira (18), diversas operações em comunidades das zonas Norte e Oeste, além da Baixada. No Complexo da Pedreira, em Costa Barros, dois criminosos foram baleados e outros dois foram presos após confronto com PMs do 41ºBPM (Irajá).

Com os suspeitos foram apreendidos três fuzis de fabricação estrangeira e quatro rádios comunicadores. Moradores chegaram a colocar fogo em pneus no meio da rua para impedir a entrada dos policiais na comunidade. Outro alvo da PM é a comunidade vizinha, o Morro do Chaves, no mesmo bairro.

Complexo da Pedreira TCP



Moradora Botaram Fogo na Rua , por causa da operação pic.twitter.com/4nItEt00ar — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 18, 2022



Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois criminosos atingidos foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois criminosos atingidos foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

fotogaleria

Outra operação também é realizada no Complexo do Lins, na Zona Norte, onde policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Comando de Operações Especiais (Coe), com apoio de veículo blindado, atuam nas imediações do Hospital Naval Marcílio Dias e nos acessos ao Morro do Gambá. Até o momento, um criminoso foi preso. Outra operação também é realizada no Complexo do Lins, na Zona Norte, onde policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Comando de Operações Especiais (Coe), com apoio de veículo blindado, atuam nas imediações do Hospital Naval Marcílio Dias e nos acessos ao Morro do Gambá. Até o momento, um criminoso foi preso.

Policiais do 16ºBPM (Olaria) atuam na Favela da Kelson's, na Penha, enquanto agentes do 15ºBPM (Caxias) estão nas comunidades do Badu, Cangulo e Rua 7, em Duque de Caxias, na Baixada.



O objetivo das ações é a prisão de criminosos armados e apreensão de armas de fogo.