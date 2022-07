Grupo furtou 19 peças de carne e produtos de higiene - Divulgação

Publicado 18/07/2022 12:52

Rio - Uma mulher foi presa e três adolescentes foram apreendidos por roubar peças de carne e material de higiene em supermercado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, no último sábado (16). Policiais do Segurança Presente foram acionados pelo segurança do estabelecimento e encontraram o grupo no local com 19 peças de carne e 12 produtos de higiene pessoal. O material foi avaliado em R$ 2.880.

De acordo com registro do Programa Segurança Presente, o grupo levantou suspeita do segurança do estabelecimento que fica na Avenida 22 de Maio. A câmera do circuito interno, inclusive, flagrou a ação da mulher e dos três adolescentes pegando os produtos e escondendo. A polícia foi acionada na sequência e prendeu em flagrante o grupo.

A mulher foi conduzido pelos policiais do segurança presente para o 71°DP (Itaboraí) e os menores para a DPCA.

Também no sábado, desta vez na Baixada Fluminense, agentes do Segurança Presente Japeri, prenderam um homem que furtou 1kg de filé de peito, 1kg de carré, 11 steak de frango, 2kg de fígado, 22 hambúrguer da perdigão e 1kg de alho dentro de um hortifrúti na Rua Francisco Antônio Russo, no bairro Engenheiro Pedreira.

Segundo o Segurança Presente, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada por funcionários do estabelecimento dizendo que um homem estava furtando os alimentos. Após abordagem e revista, o suspeito confessou o crime. Ele foi conduzido à 63ª DP (Japeri) e permaneceu preso.