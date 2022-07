Homem é preso por tentar abusar sexualmente da sobrinha em Realengo - Google Maps

Homem é preso por tentar abusar sexualmente da sobrinha em RealengoGoogle Maps

Publicado 18/07/2022 10:38

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) prenderam, no último domingo (17), um homem suspeito de assediar a própria sobrinha, de 13 anos, em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo a corporação, a menor teria entrado em contato com a central do 190 informando sobre o assédio sexual, que se dava através de mensagens de aplicativo de celular. De acordo com a vítima, seu tio estava oferecendo dinheiro em troca de relações sexuais. Ao chegar ao local, os policiais prenderam o suspeito.

O caso foi registrado na 33ª DP (Jardim Sulacap).