O caso aconteceu na sede Lagoa do Cap, na Rua J.J. Seabra, s/nº - Divulgação

Publicado 17/07/2022 08:59 | Atualizado 17/07/2022 09:12



Rio - A Polícia Civil vai investigar uma explosão de artefato que causou a perda de parte da audição de uma aluna do Colégio de Aplicação da UFRJ, na Lagoa, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu no início do mês durante um evento esportivo na unidade e foi registrado na 15ª DP (Gávea) pelo pai da adolescente.

A aluna participava de um evento esportivo conhecido como "Bolão-Bolão" na unidade de ensino, quando dois estudantes do 3º e 2º ano soltaram um explosivo conhecido como 'cabeção-de-nego. O som da explosão foi tão alto que provocou o rompimento do tímpano direito da aluna. O ferimento foi atestado por dois exames feitos pela família e pelo CAP.

Segundo o pai da adolescente, Luiz Cláudio de Souza, em entrevista ao 'RJTV2', da TV Globo, a escola demorou a acionar a família e não prestou qualquer atendimento na data do ocorrido. O médico só foi requisitado dias após, quando a família já estava em posse de um laudo que atestava a gravidade do ferimento sofrido pela adolescente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por conta do ocorrido, o diretor da escola será convocado a prestar depoimento e imagens do circuito interno de câmeras da unidade serão requisitadas. A busca visa identificar o responsável pela explosão da bomba. A adolescente foi convocada a fazer exame de corpo de delito, neste sábado (16).

Em nota, a direção do CAP-UFRJ informou que todos os envolvidos no ocorrido foram convocados para conversarem sobre a situação. Nessa reunião, foi decidido que os alunos responsáveis por jogar o artefato seriam acompanhados em processo de escuta, mas que ficariam 10 dias suspensos pelo incidente. Segundo a instituição, a punição é a mais severa antes do desligamento, que só poderia ser decidido em deliberação do Conselho Universitário da UFRJ (CONSUNI).

Por conta do incidente, a festa junina que é realizada no Cap-UFRJ teve seu horário reduzido. A direção cogitava não realizar a comemoração por conta do ocorrido, mas entendeu que a ação iria penalizar a todos e não só os envolvidos no caso.