Local foi revirado por criminosos em busca de cartões do Supera RJReprodução

Publicado 06/08/2022 11:23 | Atualizado 06/08/2022 13:59

Rio - Um grupo armado invadiu o polo do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Magé e roubou 1.619 cartões do programa social Supera RJ, nesta sexta-feira (5). De acordo com a prefeitura da cidade, que fica na Baixada Fluminense, durante o roubo, 11 pessoas entre foram amarradas e mantidas na cozinha do local enquanto seis criminosos vasculhavam o local. Além dos cartões, bando roubou cinco computadores.



Os seis criminosos teriam invadido o local durante o horário de atendimento, ainda pela manhã. Relatos de testemunhas dão conta de que o grupo se dividiu em dois na ação. Três deles entraram no local e renderam funcionários perguntando diretamente sobre os cartões do Supera RJ e os demais ficaram na entrada do local.

Os trabalhadores da unidade e as pessoas que buscavam o atendimento do Sine foram amarrados e levados para o refeitório do polo. O local foi revirado pelos criminosos que também levaram cinco computadores da unidade. Por conta do assalto, o Sine Magé permanecerá fechado durante a próxima semana.

Segundo o subsecretário de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Leandro Esteves, o polo de Piabetá segue funcionando normalmente.



"Vamos parar essa semana para reestruturar o Sine Magé com novos computadores e esperamos voltar a funcionar normalmente na segunda-feira da próxima semana, no dia 15. Mas a população continua a ser atendida no nosso polo de Piabetá", disse Leandro.

A Polícia Militar informou que equipes do 34º BPM (Magé) chegaram a ir até o local, mas os criminosos já haviam fugido. A corporação informou, ainda, que o policiamento foi intensificado na área, a fim localizar os suspeitos de participar do assalto. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o crime.

Em nota, a Coordenação do Supera RJ informou que já trabalha para substituir os cartões roubados de Magé e minimizar, o mais rápido possível, os eventuais prejuízos causados aos beneficiários. O programa informou ainda que desde o dia 22 de maio "todos os cartões disponíveis nos postos possuem um bloqueio complementar de segurança, o que impede o uso dos cartões roubados de qualquer forma".

Supera RJ

O Supera RJ é um auxílio pago pelo Governo do Estado para famílias à margem da pobreza inscritas no CadÚnico. Os cartões permitem o saque de, no mínimo, R$ 280,00 por família com adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade, limitado a dois filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 380,00 por mês.

Outros casos

No fim do mês de junho, um roubo de 167 cartões do programa na cidade de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos, rendeu um prejuízo estimado de R$ 200 mil aos cofres do Estado. Antes disso, o Tribunal de Constas do Estado (TCE-RJ) já havia recomendado o cancelamento de R$ 270 milhões em auxílios por risco de roubo dos cartões. A estimativa feita pelo órgão era de que 15 mil passes haviam sido desviados do programa.