Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel CardimRede Social

Publicado 06/08/2022 12:33 | Atualizado 06/08/2022 15:28

Rio - O influenciador Bruno Krupp, preso sob custódia por atropelar e matar um adolescente na Barra, no último sábado (30), segue internado na UTI do Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio. Após ter quadro agravado devido a problema nos rins, o modelo apresentou melhora, mas segue internado na ala de emergência.

Segundo o advogado de defesa do influenciador Alex Martins, a expectativa da família e dos médicos é de que ele siga apresentando melhora e volte para o quarto ainda neste sábado. Bruno foi transferido para a UTI durante a madrugada desta sexta-feira (5), após ter seus rins paralisados. Ele aguardava uma vaga na ala desde o fim da noite de quinta, mas o hospital não tinha vagas.



Em entrevista ao DIA, o advogado William Pena, que também faz parte da equipe que defende Bruno, o modelo luta pela vida. "O rim do Bruno paralisou, ele vai ter que fazer hemodiálise, tem ferida necrosada em cima do rim, ele está lutando para sobreviver, não tem condições de ficar no quarto, tinha que ir para a UTI”" disse.



O influenciador realizou uma cirurgia na última quarta-feira (3). Ainda segundo a defesa, ele perdeu parte da pele das nádegas, coxa, joelho, e não consegue andar. Além de estar com braços e mãos enfaixadas.

O caso

Bruno Krupp foi preso na manhã de quarta-feira (3) pela morte do adolescente de 16 anos, João Gabriel Cardim Guimarães, no último sábado (30), na Barra da Tijuca. A prisão atendia a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio contra ele



O modelo não possui carteira de habilitação (CNH) e dirigia uma motocicleta sem placa na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 3, na Barra da Tijuca, quando atropelou a vítima - o impacto foi tão grande que o jovem teve a perna amputada. Uma câmera de segurança flagrou o acidente.