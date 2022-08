Material apreendido com três homens e um menor em Niterói - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/08/2022 13:03

Rio - Policiais do 2º BPM (Niterói) prenderam, neste sábado (6), três homens com arma e drogas no bairro Baldeador, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Na ação, um menor também foi apreendido.

Segundo a corporação, agentes realizavam patrulhamento pela localidade, quando encontraram os quatro rapazes em atitude suspeita. Após fazerem a revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38, quatro rádios comunicadores, munições, 130 pinos de cocaína e 15 pedras de crack.

Os suspeitos e o menor foram encaminhados, com o material apreendido, para a 79ª DP (Jurujuba).