A vítima se escondeu após ser abordada por dois suspeitos em uma motocicletaReprodução/Rede Social

Publicado 26/08/2022 15:29 | Atualizado 26/08/2022 16:55

Rio- Uma mulher precisou se esconder embaixo de uma van para fugir de dois assaltantes na Rua Ibirapuitã, em Rocha Miranda, nesta quinta-feira (25). Um vídeo registrado por câmeras de segurança da região revela o desespero da vítima.



Pelas imagens é possível ver que a jovem passava por uma calçada por volta das 5h quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. No mesmo local, havia uma van estacionada onde a vítima decidiu se esconder para evitar o assalto enquanto os suspeitos retornavam com o veículo.

Na volta, os suspeitos procuraram a vítima atrás da van, mas não perceberam que ela havia se escondido e foram embora.

Mulher escapa de assalto ao se esconder embaixo de van em Rocha Miranda.#ODia



Crédito; rede social pic.twitter.com/51mSl6wSqU — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2022



Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso. Em nota, a corporação relatou ainda que o policiamento é constante na região.

“A Polícia Militar informa que, neste ano de 2022, o 9º BPM (Rocha Miranda) efetuou 315 prisões e apreendeu 58 pistolas, 22 revólveres e 13 fuzis na área de policiamento do batalhão. As ações ostensivas do batalhão nas ruas do bairro de Rocha Miranda contam com reforço de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom)”, informou a corporação.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o caso.