Jovem publicou foto de um dos machucados nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 26/08/2022 15:49

Rio - Uma manicure, de 22 anos, afirma ter sido agredida e abusada, nesta quarta-feira (24), dentro de um ônibus da linha 415 (Usina x Leblon), próximo à Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ela conta que três meninos a morderam e tiraram sua calça, gritando que eram do Morro do Borel e estavam fazendo aquilo porque a vítima mora na comunidade Casa Branca.

Os agressores teriam entrado no ônibus na Rua São Francisco Xavier, quando ainda havia outros passageiros. Entretanto, as pessoas desembarcaram na Praça Saens Peña, restando apenas a vítima, os três meninos e o motorista.

O trio teria tentado pegar o celular da moça, que não quis entregar. Ela afirma que, a partir daí, os meninos começaram as agressões e tiraram sua calça. Com isso, ela ficou com diversos machucados, mordidas e marcas na partes íntimas.

Nas redes sociais, ela também disse que o motorista ficou com medo da situação e chorou. Um tempo depois, na Rua Conde de Bonfim, ele parou em um ponto e colocou a jovem no chão, em frente a uma pizzaria. Ela foi encaminhada à UPA da Tijuca, onde recebeu atendimento. "Achei que iria morrer naquele ônibus. Estou com tanto nojo de mim por eles terem me encostado. Não desejo nem para o pior inimigo", comentou.

A PM informou que "o relato foi encaminhado para as unidades operacionais que trabalham nesta região para que os dados fornecidos sejam verificados."

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado de maneira online na 18ª DP (Praça da Bandeira), que trabalha em conjunto com a 19ª DP (Tijuca) para apurar os fatos.

A Rio Ônibus afirmou que repudia a ação criminosa, além de ressaltar "a necessidade de empenho das autoridades de Segurança Pública em relação à proteção dos passageiros e dos rodoviários".