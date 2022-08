Carro em chamas no interior do Túnel Zuzu Angel - Reprodução

Carro em chamas no interior do Túnel Zuzu AngelReprodução

Publicado 26/08/2022 20:08 | Atualizado 26/08/2022 20:10

Rio - A cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade às 19h10, desta sexta-feira (26), após a reabertura das duas galerias do Túnel Zuzu Angel. Segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), a via foi interditada no fim da tarde devido ao incêndio em um carro.

A cidade estava em estágio de mobilização desde às 17h20, por conta do do incidente. A situação do trânsito mudou às 19h10, com a liberação do trânsito na via. O Corpo de Bombeiros e a Companhia Estadual de Trânsito (CET-Rio) estiveram no local para remover o veículo incendiado.



O COR informa que o estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. "Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", explica.