Prefeitura vai revitalizar Jardim de Alah em parceria com iniciativa privada - Divulgação/Cdurp

Publicado 26/08/2022 19:14

Rio - O prefeito Eduardo Paes participou, nesta quinta-feira (25), de uma reunião com uma comissão com lideranças dos bairros de Ipanema e Leblon para discutir a concessão do Jardim de Alah, na Zona Sul. O parque deve começar a receber um projeto de revitalização ainda neste ano.

No encontro, Paes prometeu que iria ouvir as sugestões de moradores na hora de decidir pelas ações que serão tomadas na reforma do jardim. A revitalização, que deve ser alvo de licitação, tem valor estimado entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões.

Segundo a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), o projeto a ser implementado na concessão do parque ainda não foi escolhido. A prefeitura ainda deve elaborar a licitação, mas os critérios já estão definidos e serão pela modalidade de Técnica e Preço.

"O objetivo é que o local seja mantido como um espaço de acesso livre e ampla área verde para uso gratuito da população", informou a CCPar. Iniciativa privada terá direito a explorar áreas comerciais no interior da praça.